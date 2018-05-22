Karamürsel'e çıkarma

SAADETLİ KADINLARDAN KARAMÜRSEL’E ÇIKARMA

24 Haziran seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanan Saadet Partisi, sahadaki faaliyetlerine hız verdi. Dün de Karamürsel Kadın Kollarının tertip ettiği iftarda buluşan Saadetli kadınlar, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Programa Saadet Partisinin kadın milletvekili aday adaylarının yanı sıra, Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Reyhan Şengün de katıldı. İftardan önce konuşma yapan Şengün: “Türkiye son yıllarda büyük bir girdaba sürüklenmiş durumda. Çocuklarımız neşesiz, gençlerimiz işsiz, annelerimiz umutsuz, babalarımız çaresiz. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir buhranın içinde debelenip duruyoruz. Sadece maddi varlığımız değil; inancımızla birlikte her türlü manevi, mukaddes değerimiz de tüketildi. Şu bilinmelidir ki, bu gidişata biz dur diyecek ve 24 Haziran’da anahtarları teslim alacağız.” dedi.