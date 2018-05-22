banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel'e çıkarma

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları ve Kadın milletvekili aday adayları, Karamürsel İlçe Kadın Kollarının düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Karamürsel'e çıkarma

22 Mayıs 2018 Salı 14:01

 SAADETLİ KADINLARDAN KARAMÜRSEL’E ÇIKARMA
24 Haziran seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanan Saadet Partisi, sahadaki faaliyetlerine hız verdi. Dün de Karamürsel Kadın Kollarının tertip ettiği iftarda buluşan Saadetli kadınlar, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Programa Saadet Partisinin kadın milletvekili aday adaylarının yanı sıra, Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Reyhan Şengün de katıldı. İftardan önce konuşma yapan Şengün: “Türkiye son yıllarda büyük bir girdaba sürüklenmiş durumda. Çocuklarımız neşesiz, gençlerimiz işsiz, annelerimiz umutsuz, babalarımız çaresiz. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir buhranın içinde debelenip duruyoruz. Sadece maddi varlığımız değil; inancımızla birlikte  her türlü manevi, mukaddes değerimiz de tüketildi. Şu bilinmelidir ki, bu gidişata biz dur diyecek ve 24 Haziran’da anahtarları teslim alacağız.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze İMH’den kumanya yardımı Gebze İMH’den kumanya yardımı
Mezuniyet heyecanı Mezuniyet heyecanı
Türkiye Genom Projesi GTÜ’de Konuşuldu Türkiye Genom Projesi GTÜ’de Konuşuldu
Şükrü Karabacak ameliyat oldu Şükrü Karabacak ameliyat oldu
AHBAP Kocaeli Dilovası’nda Gençlerle Buluştu AHBAP Kocaeli Dilovası’nda Gençlerle Buluştu
Soğukpınar iftarı ve Aday Listeleri Soğukpınar iftarı ve Aday Listeleri
Yukarı Çık

banner341

banner339

Gebze İMH’den kumanya yardımı
Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi, Ramazan ayı dolayısıyla Gebze’deki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası...

Haberi Oku