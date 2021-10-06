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Karantina Yasağını İhlal Eden 37 Kişiye İşlem Yapıldı

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Karantina Yasağını İhlal Eden 37 Kişiye İşlem Yapıldı

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:34

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 27 Eylül-3 Ekim'de çeşitli faaliyet ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem uygulandı.

Ekipler, 17 bin 12 iş yerini 9 bin 717 kez denetledi, kurallara uymadığı gerekçesiyle 2 iş yerine idari işlem yaptı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ise 53 bin 869 araç kontrol edildi, 72 bin 708 kişi sorgulandı.

Salgın süresince çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grupları 5 bin 179 kişinin talebini karşıladı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 716 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Ayrıca, 112, 155, 156 ve diğer kurumlarla iletişim hatları üzerinden yapılan 88 talep yerine getirildi




AA
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