GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karantinadaki Vatandaşlara Sıcak Yemek Yardımı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşlarla karantinada bulunan vatandaşlara yapılan sıcak yemek yardımı kar yağışında da devam ediyor.

Karantinadaki Vatandaşlara Sıcak Yemek Yardımı

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:28

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi’nin testleri pozitif çıkan ve karantinada olan vatandaşlara her gün sıcak yemek dağıtımı aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen sıcak yemek dağıtımını aksatmadan sürdüren Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler, adreslere sıcak yemekleri ulaştırıyor.

BIYIK: “VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her gün vatandaşların bağışıklık sistemine katkısı olacak şekilde Darıca Belediyesi’nin uzman diyetisyeni gözetiminde hazırlanan yemekler mahallelere göre gruplar halinde paketlenerek hazır hale getiriliyor. 6 araç ve 40 kişiden oluşan ekipler tarafından evlere sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor. Darıca’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sıcak yemek dağıtımı aksamadan devam ettirildi. Pandemi süreci boyunca yemek dağıtımının devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karlı Bir Havada Canlı Yayın Karlı Bir Havada Canlı Yayın
Kocaeli'den Dünyaya Kriyojenik Ve Basınçlı Tank İhracatı Kocaeli'den Dünyaya Kriyojenik Ve Basınçlı Tank...
Hastalar Belediyenin Ulaşım Hizmetiyle Hastaneye Götürülüyor Hastalar Belediyenin Ulaşım Hizmetiyle Hastaneye...
Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor
Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı
Dilovası’nda Gece Gündüz Kar Mesaisi Dilovası’nda Gece Gündüz Kar Mesaisi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Karlı Bir Havada Canlı Yayın
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın karlı bir günde yapmış olduğu...

Haberi Oku