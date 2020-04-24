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Karantinadakiler hakkında açıklama

Fransa’dan Gelen 288 Türk Vatandaşımızın Karantina/Gözetim Tedbirleri İle İlgili Basın Duyurusu

Karantinadakiler hakkında açıklama

24 Nisan 2020 Cuma 14:26

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımlarıyla yapılan toplantıda alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

Yurt Dışına geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan Büyükelçiliğimize başvuranların Türkiye’ye dönüşleri karar altına alınmıştır.
 
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda;  Fransa’dan gelen 288 Türk Vatandaşımız İstanbul Havalimanı aktarmalı polis ekipleri eşliğinde İlimize getirilmişler, sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılmış ve dezenfekte edilmiş olan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesinde bulunan Ali Fuat Cebesoy Yurdunda  14 gün süreyle karantina/ gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır.
 
 Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanmaktadır. Yurtta kalan misafir vatandaşlarımızın takipleri uzman sağlık personeli tarafından yapılmakta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologları tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır. 
  
        Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.
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