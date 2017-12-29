Karaosmanoğlu, ATİK ve TÜMSİAD’ı ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, proje çalışmalarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarını gerek makamında gerekse merkezlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor. Karaosmanoğlu son olarak Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) Başkanı Yasin Akyol ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Abdülkadir Yılmaz ile yönetimlerini makamında konuk etti.

TÜRKİYE KENDİ KABINA SIĞMAYAN BİR ÜLKE KONUMUNDADIR

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de eşlik ettiği ziyarette, dünyadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra yeni pazarların keşfedilmesinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle Afrika pazarının Kocaeli’deki iş dünyasının dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir bölge olarak da ifade edildi. Afrika açılımının yeni fırsatlara imkân sağladığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artık Türkiye kendi kabına sığmayan bir ülke konumundadır. Ufku açık sanayicilerimiz ve tüccarımız ülkemizin ekonomisine ihracat kalemlerindeki artış ile büyük bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

“KARŞILIKLI YARAR İLKESİ DOĞRULTUSUNDADIR”

Ecdadımızın da yapmadığı bizlerin de değerlerimize ters düştüğü emperyalist yaklaşımı bugüne kadar sergilemediklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli üretim merkezidir. Yıllardır bu tecrübemizi mazlum coğrafyalara da aktarabiliriz” dedi. Dernek Başkanları ve yönetimleri ihracatı geliştirmeye dönük çalışmalarının olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Türkiye’nin Afrika gibi gönül coğrafyalarına bakışı karşılıklı yarar ilkesi doğrultusundadır. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan canı pahasına çalışıyor. Dünya beşten büyüktür derken de ne kadar haklı olduğunu bir kaz daha görmüş olduk” ifadelerini sarf etti. İstihdam projesinin destekleyeceklerini ifade eden ATİK ve TÜMSİAD yetkileri, kendilerine düşen her türlü ödevi de yerine getireceklerini belirtti.