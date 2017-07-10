Karaosmanoğlu, Bekir ve Berk’i Yalnız Bırakmadı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe'de eğitim uçuşu esnasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocukları Bekir Bora (6) ve Berk Buğra'nın (4) sünnet düğününe katılarak onları yalnız bırakmadı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın makam aracını da tahsis ettiği Bekir ve Buğra, Gölcük İpek Yolu Mahallesi’ndeki evinde yoğun bir katılımla gerçekleşen kortejle birlikte ilk olarak Sultan Baba Türbesi’ne gitti. Burada gerçekleşen duaların ardından motosikletli yunus timleriyle birlikte kent merkezinde tur da attılar.





“ ŞEHİDİMİZİN EMANETLERİNE BAHTİYARLIKLAR DİLİYORUM”

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de hazır bulunduğu sünnet şöleninde, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımının gösterisi beğeniyle takip edildi. Sünnet düğününde bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün burada Şehidimiz Ömer Burak Öğüt'ün evlatları Burak ve Berk sünnet oldular. Şehidimizin emaneti milletimizin evlatlarına bahtiyarlıklar diliyorum” dedi.





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