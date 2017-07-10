banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaosmanoğlu, Bekir ve Berk’i Yalnız Bırakmadı

Başkan Karaosmanoğlu, Kartepe'de eğitim uçuşu için kalkan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocuklarının sünnet düğününe katıldı.

Karaosmanoğlu, Bekir ve Berk'i Yalnız Bırakmadı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:43

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe'de eğitim uçuşu esnasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocukları Bekir Bora (6) ve Berk Buğra'nın (4) sünnet düğününe katılarak onları yalnız bırakmadı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın makam aracını da tahsis ettiği Bekir ve Buğra, Gölcük İpek Yolu Mahallesi’ndeki evinde yoğun bir katılımla gerçekleşen kortejle birlikte ilk olarak Sultan Baba Türbesi’ne gitti. Burada gerçekleşen duaların ardından motosikletli yunus timleriyle birlikte kent merkezinde tur da attılar.


ŞEHİDİMİZİN EMANETLERİNE BAHTİYARLIKLAR DİLİYORUM”

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de hazır bulunduğu sünnet şöleninde, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımının gösterisi beğeniyle takip edildi. Sünnet düğününde bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün burada Şehidimiz Ömer Burak Öğüt'ün evlatları Burak ve Berk sünnet oldular. Şehidimizin emaneti milletimizin evlatlarına bahtiyarlıklar diliyorum” dedi.


TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Şehit eşi Eda Nur Öğüt, günün kahramanları Burak ve Berk ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Karaosmanoğlu, hediye takdiminde bulunmayı da ihmal etmedi. Sünnet düğünlerine katılan ve her zaman yanlarında hissettikleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na teşekkür eden şehit eşi Eda Nur Öğüt, “Bugün çocuklarımın en mutlu günü. Beni ayakta tutan tek varlıklar. Bundan dolayı yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt, 2014 yılında eğitim amaçlı uçuş için Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalkan "S-70B Sikorsky" tipi helikopterin Kartepe ilçesi Karaardıçlı mevkisinde düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti
Tercih Yapmanın Kriterleri! Tercih Yapmanın Kriterleri!
İlk Adım Köprüsü’nün Ayakları Tamamlanıyor İlk Adım Köprüsü’nün Ayakları Tamamlanıyor
İsmail Kahraman'ın Makale İsmail Kahraman'ın Makale
Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi
Okuma Aşkı Engel Tanımıyor Okuma Aşkı Engel Tanımıyor
Yukarı Çık

banner149

Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli hemşerilerini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde...

Haberi Oku