Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı’na eşlik edecek

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 1-3 Eylül tarihlerindeki Kırgızistan resmi ziyaretine aynı uçakla eşlik edecek. Kırgızistan ziyaretinde Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) IV. toplantısı, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi toplantısı gerçekleştirilecek.

TÜRK DÜNYASINA YAPILAN YARDIMLAR

Başkan Karaosmanoğlu ziyaret kapsamında Türk Dünyası ülkelerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunacak. Resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin durumu ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili çeşitli konuları görüşecek. Ceenbekov ile Erdoğan, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İKİLİ BELGELER İMZALANACAK

Bunun yanı sıra Erdoğan ve Ceenbekov Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) IV. toplantısına katılacak. Taraflar görüşmeler neticesinde bir sıra ikili belge imzalayacaklar ve basın toplantısı düzenleyecekler. Ziyaret sırasında ayrıca, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan’ın Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılması planlanıyor.