Karaosmanoğlu, ‘’Dostluk Siteleri Kurduk’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit’te Kent Konut ve TOKİ tarafından hayata geçirilen siteleri ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi. Kocaeli’de Kent Konut marifetiyle “Dostluk Siteleri” kurduklarını ifade ettiği birlikteliklerde sitelerdeki çocuklarla, gençlerle ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu’na site sakinlerinden Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür geldi. Başkan Karaosmanoğlu, Kent Konut ile yolu olmayan, itfaiye araçlarının geçemediği ve kısıtlı bir imkânlarla vadilerde yaşayan vatandaşımızın yerlerine, “dostluk siteleri” kurduk” dedi.

“KENT KONUT SİTE SAKİNLERİMİZİN ÇAYINI İÇTİK”

İzmit Kent Konut 1-2-3 ve 4 siteleri başta olmak üzere TOKİ sakinleri ile bir araya gelindiği ziyaretlerde Başkan Karaosmanoğlu’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da eşlik etti. Yapılan hizmetlerden dolayı site sakinlerinin teşekkür ettiği Karaosmanoğlu ise, “Kent Konut ile birlikte yaptığımız kaliteli binalarda hayatlarını sürdüren vatandaşlarımız bu sitelerde huzur içerisinde oturuyor. Bugün bir kez daha bu huzur ortamına bizleri davet eden site sakinlerine teşekkür ediyorum. Misafir olduğumuz site sakinlerimizle çardaklarda Kent Konut site sakinlerimizin çayını içtik. Onların huzur içinde oturmaları, çocuklarımızın parklarda oyun oynamalarını, oyun guruplarında spor yapanları görmek bizi mutlu ediyor” ifadelerini sarf etti.

“MAHALLE VE SİTE SAKİNLERİNİN SESİNE KULAK VERİYORUZ”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet seçiminde sandığa giderek iradelerini sandığa teslim eden tüm vatandaşlara ve site sakinlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de ortaya koyduğumuz tüm yaşam alanlarına ekiplerimizle sahip çıkıyoruz. Ziyaret ettiğimiz Kent Konut ve TOKİ siteleri başta olmak üzere bu bölgede vatandaşımız var. Her fırsatta tüm ilçelerimizdeki mahalle ve site sakinleri ile bir araya gelerek onların sesine kulak veriyoruz. Gereksinimleri belirliyor, yatırımlarımızı da buna göre belirliyoruz. Bu bölgenin imarını bizler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın burada yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri bizleri de mutlu ediyor. Tabi ki tüm Kocaeli'de olduğu gibi burada yaşayan kardeşlerimizin istek ve talepleri de bizler için çok önemli. Bundan sonra da daha önce olduğu gibi bir araya geleceğiz. Bizi bu kentte yaşayan, bu sitelerde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu mutlu ediyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.