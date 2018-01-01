Karaosmanoğlu, Erbakan Vakfını ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Prof.Dr Necmettin Erbakan Vakfı Darıca Şube Başkanı Tekin Kır, Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Koçal, Emin Gürcan, Ahmet Kavcı, İbrahim Taşören, Talip Yılmaz Gençlik Komisyonu üyeleri Emin Kavcı ile Fahri Taşören ve Erbakan vakfı gönüllülerini ziyaret etti. Erbakan’ın siyasi alanda ki verdiği mücadelelerin yanı sıra dünya üzerinde gerçekleştirmek için yoğun mücadele verdiği konularda ele alındı. Samimi geçen görüşmede konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Erbakan hocamız Türkiye’nin gözünü açarken, inanan kesimi de uyandırdı. Bir dava insanıydı. Dünya Müslümanlarını zillet kurtarma amacındaydı. Bu mücadelenin ilk adımını siyaseten Erbakan hocamız yaptı” dedi.

“28 ŞUBAT MÜDAHALESİYLE KESİNTİYE UĞRATILDI”

Dünya üzerinde ki Müslümanların ayağa kalkması için siyasi bir hareket başlatan Erbakan Hocamızın bugünlerde kurduğu hayallerin gerçekleşmeye başladığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Merhum Özal’ın başlattığı kalkınma süreci akamete uğratıldı. Merhum Erbakan’ın 54. hükümetle başlattığı reform süreci de 28 Şubat müdahalesiyle kesintiye uğratıldı” ifadelerini sarf etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya Müslümanlarının tekrar ayağa kalkması için tüm dünyada büyük gayret gösterdiğini de söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Dünyada ki İslam Birliğini tüm dünyaya yayıyor. Bugün Kudüs konusunda dik ve kararlı bir Türkiye’nin duruşunu gördük. Bugün bir kez daha İslam Coğrafyasını uyandırma görevini yerine getiren Cumhurbaşkanımız ve Türkiye var” şeklinde konuştu

“BİZİM DAVAMIZ İSLAM ÜMMETİNİN ZİLLETTEN KURTULMASIDIR”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyarette Erbakan hocamızın talebeleri bizleriz diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dünya Müslümanlarının öz güveleri artıyor. Erbakan hocamızın taşıdığı bayrağı daha yukarılara kaldırmak için mücadele ediyoruz. Günümüzde çok onurlu, gururlu bir millet ve devlet olduk. Bizim davamız İslam ümmetinin zilletten kurtulmasıdır. Görevimiz, Erbakan Hocamızın davasını diri tutmak ve unutturmamaktır. Allah’ın ipine sıkı sıkı sarılacağız, parçalanmadan bir bütün olacağız. Biz bir olduğumuz sürece bütün dünya bizim yanımızda olacaktır. İşte Kudüs olayı bunun en güzel örneğidir. Rabbim Erbakan hocamızdan razı olsun. Mekânı cennet olsun. Yolu yolumuz davası davamızdır” diyerek sözlerini tamamladı. Erbakan Vakfı 13 Haziran 2013 tarihinde vasiyet üzerine kurulduğunu ifade eden Darıca Şube Başkanı Tekin Kır’da, “Vakfımız 81 ilde kurulmuştur. Vakfımızın kuruluş amacı Türkiye’ye ve İslam âlemine mal olmuş Erbakan Hocamızın hedeflerini ve fikirlerini tüm dünyaya yaymaktır” açıklamasını yaptı. Ziyaret sonunda Darıca Şube Başkanı Tekin Kır, Başkan Karaosmanoğlu’na Prof.Dr Necmettin Erbakan’ın “Davam” kitabını hediye ederken birliktelikten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.