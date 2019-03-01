Karaosmanoğlu, Prof.Dr Ali Erbaş’ı Ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bir dizi temas ve açılış programı için Kocaeli’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında konuk etti. Birlikte Kocaeli’nde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, “Kentimizde ki gençlik, eğitim ve dini hizmetle önem verdik, yatırım yaptık” dedi. Ziyarette İl Müftüsü Yusuf Doğan ve Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin eşlik ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’da hazır bulundu.

İBRAHİM BAŞKANIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak olan Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi için bir kez daha Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kocaeli’de bugün anlamlı bir açılış yapacağız. Bir sene geçmeden tamamlamış olduğumuz, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin açılışını yapacağız. Elbirliği ile işler yürütüldüğünde çok hızlı tamamlanıyor. İbrahim Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla’m hayırlara vesile etsin” ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu ve Diyanet İşler Başkanı Erbaş, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Kız öğrenci Yurdu’nun açılışını da birlikte gerçekleştirdiler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak olan Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi için bir kez daha Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kocaeli’de bugün anlamlı bir açılış yapacağız. Bir sene geçmeden tamamlamış olduğumuz, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin açılışını yapacağız. Elbirliği ile işler yürütüldüğünde çok hızlı tamamlanıyor. İbrahim Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla’m hayırlara vesile etsin” ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu ve Diyanet İşler Başkanı Erbaş, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Kız öğrenci Yurdu’nun açılışını da birlikte gerçekleştirdiler.