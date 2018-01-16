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Karaosmanoğlu taburcu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu taburcu edildi.

Karaosmanoğlu taburcu oldu

16 Ocak 2018 Salı 10:27

 Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle KocaeliÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öğle saatlerinde taburcu edildi. Başkan Karaosmanoğlu'nu hastanede ziyaretine Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl başkanı Şemsettin Ceyhan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu taburcu edilmesinin ardından evinde dinlenmeye çekildi.
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