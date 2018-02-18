Karaosmanoğlu,Afrin Gazisi Öz’ü ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Gazi olan Astsubay Çavuş Vedat Öz’ü Kartepe ilçesindeki baba evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Karaosmanoğlu, “Allah’ım seni bizlere bağışladı. Bugün Afrin’de teröristleri etkisiz getiren Mehmetçiklerimizi Rabbim korusun. Dualarımız onlarla” dedi.

“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Astsubay Çavuş Vedat Öz'ü ailesine de geçmiş olsun diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sizlerin her zaman yanındayız” ifadelerini sarf etti. Afrin Gazisi Öz, Başkan Karaosmanoğlu’na ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.