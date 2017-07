Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 1. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve şehit ailelerinin katıldığı ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz'da asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletimize ve tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizle beraberiz” dedi.

“249 VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER”

Kocaeli Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, polisler, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların da katıldığı Kocaeli Şehitliğinde anma etkinliklerinde Başkan Karaosmanoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehitler için dua okudu. Ziyaret sonrası düşüncelerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Geçen sene millet olarak çok zor günleri el birliği ile atlattık. Ordumuzun içine sızmış bir grup hain, 15 Temmuz gecesi ülkemizi Suriye’ye, Libya’ya benzetmek ve işgal ettirmek için harekete geçtiler. 249 vatandaşımızı katlettiler. Yüzlerce vatandaşımızı yaraladılar” ifadelerini sarf etti.

“KENDİSİNE SİLAH ÇEKEN HAİNLERE DİRENDİ”

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde karanlık ve tutsak bir sabaha uyanabilirdik hatırlatması da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Hamdolsun ki milletimiz iradesini ortaya koydu, Türk halkı, vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha dünyaya haykırdı! 15 Temmuz gecesi tarihe şanlı bir direniş olarak geçti. Aziz milletimiz kendisine silah çeken hainlere karşı direndi ve bir darbeyi boşa çıkardı. Demokrasi yemini ederek, kendini siper eden; nice vatan evladını, nice yiğitlerimizi o kanlı günde maalesef ki kaybettik. Eli kanlı terör örgütü nice fidanımızı bizden kopardı. Allah’ım katında, şehitlik mertebelerini kabul buyursun inşallah” diye konuştu.

“BİTMEK VE TÜKENMEK BİLMEYEN EMELLERİ VAR”

15 Temmuz’da ve terörle mücadelede kara toprağın bağrına düşen her bir gencimiz, her bir askerimiz, polisimiz bizim fidanlarımızdır diyen Karaosmanoğlu, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehit fidanlarımıza her zaman sahip çıkıyoruz. Savaşlar, darbeler, terör ve birçok oyun maalesef güzel dünyanın ve güzel ülkemizin yakasını bırakmıyor. Çünkü yedi düvelin bu topraklar üzerinde asırlardır bitmek, tükenmek bilmeyen emelleri var. Küresel ve bölgesel kazanların kaynadığı bugün; bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya her şeyden çok ihtiyacımız var. Milletçe birbirimize kenetlenelim” diyerek sözlerini tamamladı.