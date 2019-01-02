Karaosmanoğlu,'Dâhiler yetişsin istiyoruz'

Kocaeli genelinde 14 yılda yapılan tüm hizmetlerin çok önemli olduğunu ancak gençlik ve eğitim projelerine ayrı bir önem verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereğidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda öncü çalışmalar gerçekleştirdik. Kocaeli’de geleceğin dâhilerini yetiştirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” sözlerini dile getirdi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de eşlik ettiği ziyarette, Kocaeli’de Bilim Merkezi’ni hizmete aldıklarını ve böylece çocukların bilimi keşfetmelerini sağladıklarını ve özendirdiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Yaptığımız yatırımlarda özellikle bilişim sektöründeki millî projeleri öne çıkartarak, gelişen dijital dünyayı, öncü teknolojileri ve hayatı kolaylaştıran yenilikleri hep birlikte keşfediyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Kandıra İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle olan buluşmasında hayat tecrübelerini paylaşan ve gençlere çok güvendiklerini özellikle belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli, Türkiye’ye bilişim alanında da model bir kent olma yolunda öncülük etmiş olmaktadır. Bu konuda en önemli zenginliğimiz gençlerimizdir. “Eğitim Şart!” diyor ve bu konuda Büyükşehir olarak önemli adımlar attık” diye konuştu.