Karaosmanoğlu,Gebzelilere Metro’yu anlattı

T ürk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebzeliler Derneği Başkanı Davut Nalbant ve

yönetimi makamında kabul etti. Oldukça samimi ve verimli geçen görüşmede Gebze’de gerçekleştirecekleri projeler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendiren Karaosmanoğlu, “Ulaşım noktasında çok önemli bir hayalimizi artık gerçekleştiriyoruz. Gebze ilçemizin ulaşımda çağ atlayacağı Metro projemizin ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirdik. Halkımızın konforlu ve hızlı ulaşım sağlayacağı sürücüsüz Metro hizmetimizin ilk kazmasını da vatandaşlarımızla birlikte vuracağız” dedi.

“GEBZE İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze Metro hattının ön yeterlilik ihalesinin yapıldığını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları ile çalışacak. Düşük işletme maliyetli ve sürücüsüz olmasının yanı sıra yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilmek için Metro projemizi hayata geçiriyoruz. Gebze ilçemize çok yakışacak bu proje insanımızın ulaşımdaki taleplerine cevap verecek” ifadelerini kullandı.

“METRO İLE ULAŞIM 19 DAKİKADA SAĞLANACAK”

Gebze metro hattında 1080 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan sürücüsüz metro kullanılacak. 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olmasının önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gebze-Darıca-OSB’ler arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının tamamlanmasıyla gidiş -dönüş toplam 32 kilometrelik bir güzergah hayata geçmiş olacak. Güzergâhımızın yüzde 94’lük kısmı yerin altından işleyecek olmasıyla birlikte Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak” ifadelerini saf etti.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER ŞEHİRLER İLE BAĞLANTI SAĞLANACAK

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattının Pelitli bölgesinde yapılacağını da sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda tamamlanacak” diyerek sözlerini tamamladı. Gebzeliler Derneği bu projenin ilçelerine katacağı değer için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da başarılar dilediler.