Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) ''Tematik Kış Kampları'' açılış törenine katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Bakan Bak, rahatsızlığı nedeniyle dün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile hastaneye gelen Bakan Bak, Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve doktorlardan Karaosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karaosmanoğlu'nu kaldığı özel odada ziyaret eden Bak, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışı AA muhabirine açıklama yapan Bak, Karaosmanoğlu'nun ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bak, Karaosmanoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini dile getirerek, ''İbrahim ağabeyi ziyaret ettik. Gerçekten ağır gribal enfeksiyon geçiriyor ama toparlamış. Kendisini çok severim, spor adamıdır. Ortak projelerimiz var, büyüğümüz, ağabeyimiz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İyi maşallah, iyi gördüm.''