Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri Sürüyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na yaklaşan 31 Mart mahalli seçimler nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının veda ziyaretleri sürüyor. Son olarak Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfem, Marmara Mardinliler Dernek Başkanı Ekrem Fehmi Güneri, Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Burgul ve yönetimlerini, makamında ayrı ayrı kabul etti. 15 yıl boyunca gönül birliğiyle Kocaeli’ni STK’larla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bu zaman diliminde her fikre değer verdik. Kentimizin gelişimi için çalıştık, vatandaşımızla birlikte projeler ürettik ve hayata geçirdik” dedi.

“ŞEHRİMİZİN EKSİKLİKLERİNİ BİR BİR GİDERDİK”

15 yıl boyunca vatandaşımızın hissiyatlarını, derdini ve sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kentimizin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalıştık. Halkımızla bütünleştik ve yatırımlarımızla şehrimizin eksikliklerini bir bir giderdik. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın desteğiyle başta gençlik çalışmaları başta olmak üzere ülkemizin birlik ve beraberliği için hizmetlerde ürettik” ifadelerini sarf etti.

“FİKİR VE ÖNERİLERİ ÖNEMSEDİK”

Dernek başkanlarına ve yönetimlerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hizmet aşkımızı ve gücümüzü halktan alırken aynı zamanda STK’larla olan birlikteliğimizle de önemli projeleri hayata geçirdik. Fikir ve önerileri önemsedik. 15 yıl boyunca bu anlayışla görevimizi yerine getirdik” diyerek sözlerini tamamladı.