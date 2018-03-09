Karaosmanoğlu'ndan 8 Mart kutlaması

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi kadın sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşların Kadınlar Gününü kutladı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da hazır bulunduğu birliktelikte kadın öğretmenlerle, sağlık çalışanlarıyla ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim kadınlarımız, dünyanın en fedakâr kadınlarıdır. 8 Mart'ı dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin günü haline getirmek için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bununla birlikte kadınlarımızın, çarpık bir anlayışla istismara, şiddete, haksızlığa maruz kalması asla kabul edilemez” dedi.

“ELHAMDULLİLAH BU MİLLETİN BOYNU BÜKÜLMEZ”

Ziyaretlerde emeğiyle, alın teriyle, şefkatiyle, yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için güzelleştiren, yaşanabilir hâle getiren tüm kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum açıklaması da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Şanlı bir destan olarak adını tarihe altın harflerle kazımış olan Kara Fatmalar, Nene Hatunlar gibi aslınızın izinde sizlerin de dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören anaların sesi olan kadınlarımızla gurur duyuyorum. Milletimiz, cesur ve kendini bilen, geçmişinden beslenerek Anadolu’nun izlerini taşıyan, kültürünü kucağında sarmalayan kadınlara sahip olduğu için bahtiyardır. Böyle kadınlarımız olduğu sürece Elhamdullilah bu milletin boynu bükülmez. Bayrağı yere düşmez” açıklamasını yaptı.

“ANALAR VE KADINLAR BUGÜN DE TERÖRE KARŞI KENETLENİYOR”

Dünyanın farklı bir coğrafyasında iklimi bizden olan insanların yardım çığlığının bizim kadınlarımız tarafından duyulduğu ve tüm dünyaya duyurulduğunu bilmek şahsımı çok mutlu ediyor diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün dünyadaki vahşete, gözyaşına, kadınlarımızın sesiyle dur deme günüdür. Bugün bir davanın, bir duruşun kadınların elleriyle resmedildiği gündür. Afrin’de, Suriye’de, Filistin’de ve Afganistan’da ya da dünyanın öbür ucunda gözü yaşlı anaların kadınlarımızın sesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Dün devletinin, milletinin askerinin yanında olan analar ve kadınlar bugün de teröre karşı kenetleniyor” ifadelerini sarf etti.

“TÜM KADINLARIMIZA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM”

Kadınlarımız, bir anne, bir eş, bir evlât, bir kardeş, komşu, arkadaş, sırdaş olabilir ama hepsinden önce bir insandır vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Emeğiyle, alın teriyle, şefkatiyle ve yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için güzelleştiren, yaşanabilir hâle getiren tüm kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. 8 Mart'ı dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin günü haline getirmek için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı. Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine görevlerinde başarılar dilemeyi unutmayan Karaosmanoğlu, Gebze Fatih Devlet Hastanesi kadın sağlık çalışanlarına da mutlu ve huzurlu yaşam dilemeyi de unutmadı.