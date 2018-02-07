Karaosmanoğlu'ndan, AK kadınlara sürpriz

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ın da hazır bulunduğu sürpriz ziyarette Ak kadınların ortaya koyduğu özverili çalışmalar için teşekkür eden Karaosmanoğlu, “2019 yaklaşıyor. Daha çok işimiz var. Davamızın ve hedeflerimizin gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin birer umudu var. Ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için fedakârlık yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“NE YAPSAK HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

AK Parti siyasetinde kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kıymetli hanım kardeşlerimin sizlerle omuz omuza verdiğimiz ilk günden bu yana desteğinizi hissetmediğimiz bir anımız olmadı. En zorlu günlerimizde yanımızda oldunuz. Ailelerinizden en sevdiğiniz evlatlarınızdan feragat edip millet için davamız için çalıştınız. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu dava sizler gibi yüreği ak, gözü pek kadınlara sahip. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

“RABBİM YOLUNU HER DAİM AÇIK ETSİN”

Ak Parti’de siyaset hizmet üretmek için yapılır vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Asıl olan milletimizle gönül bağı kurmaktır. Vatandaşımızın duygularına, sözlerine, davranışlarına daima en üst seviyede değer vermektir” ifadelerini de sarf etti. AK Parti Kocaeli İl kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yeni yönetimine bir kez daha başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Rabbim yolunu her daim açık etsin. Çalışmalarınıza bereket versin” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.