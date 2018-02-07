banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaosmanoğlu'ndan, AK kadınlara sürpriz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Yürütme Kurulu toplantısına sürpriz yaparak konuk oldu.

Karaosmanoğlu'ndan, AK kadınlara sürpriz

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:37

 İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ın da hazır bulunduğu sürpriz ziyarette Ak kadınların ortaya koyduğu özverili çalışmalar için teşekkür eden Karaosmanoğlu, “2019 yaklaşıyor. Daha çok işimiz var. Davamızın ve hedeflerimizin gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin birer umudu var. Ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için fedakârlık yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

“NE YAPSAK HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

AK Parti siyasetinde kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kıymetli hanım kardeşlerimin sizlerle omuz omuza verdiğimiz ilk günden bu yana desteğinizi hissetmediğimiz bir anımız olmadı. En zorlu günlerimizde yanımızda oldunuz. Ailelerinizden en sevdiğiniz evlatlarınızdan feragat edip millet için davamız için çalıştınız. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu dava sizler gibi yüreği ak, gözü pek kadınlara sahip. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

 

“RABBİM YOLUNU HER DAİM AÇIK ETSİN”

Ak Parti’de siyaset hizmet üretmek için yapılır vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Asıl olan milletimizle gönül bağı kurmaktır. Vatandaşımızın duygularına, sözlerine, davranışlarına daima en üst seviyede değer vermektir” ifadelerini de sarf etti. AK Parti Kocaeli İl kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yeni yönetimine bir kez daha başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Rabbim yolunu her daim açık etsin. Çalışmalarınıza bereket versin” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vefatı’nın 100.Yılında Abdülhamit Han’ı anlamak! Vefatı’nın 100.Yılında Abdülhamit Han’ı...
SEDAŞ’tan iş güvenliği önlemleri SEDAŞ’tan iş güvenliği önlemleri
Büyükşehir’den Karate-Do Lig Şampiyonası Büyükşehir’den Karate-Do Lig Şampiyonası
Çayırova’nın Prestiji Artıyor Çayırova’nın Prestiji Artıyor
60 Saniye de Türkiye (6 Şubat 2018) 60 Saniye de Türkiye (6 Şubat 2018)
Dilovası'nda fabrika yangını! Dilovası'nda fabrika yangını!
Yukarı Çık

banner341

banner339

Vefatı’nın 100.Yılında Abdülhamit Han’ı...
İsmail Kahraman Makale

Haberi Oku