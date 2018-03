Karaosmanoğlu'ndan gençlik kollarına ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yeni yönetimiyle bir araya geldi. Gençliğine önem vermeyen bir dava, teşkilat ve hareket başarılı olamaz diyen Karaosmanoğlu, “Gençlerde enerji ve umut var. Bizler size önem veriyoruz ve bu da görevimizdir. Sizlerde üstlendiğiniz bu kutlu vazifeyi en güzel şekilde yapacaksınız” dedi.

“ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BU MİLLET BİR LİDER YETİŞTİRDİ”

AK Parti gençliği her geçen gün daha çok yükseliyor vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu durum tüm Türkiye’ye de örnek oluyor. Gençlik olarak bilgimiz, heyecanımız, kararlılığımız ve ahlakımız her şeyden önce gelmektedir. Sizlerden ricam yakın ve İslam tarihimizi çok iyi öğrenmenizdir. Bu size her alanda olduğu gibi siyaset alanında büyük katkı ve değer katacaktır. Unutmayalım ki Anadolu toprağında hür yaşamak istiyorsak çok güçlü olmamız gerektiğini de görüyor ve biliyoruz. Allah’a şükürler olsun ki bu millet bir lider yetiştirdi. Ülkesinin başında koydu ve kendisinden beklediği güçlü irade ve güçlü liderliği de bir Başkomutan olarak gösteriyor” diye konuştu.

“BİZİM VİCDANIMIZ VE İMANIMIZ BUNA İZİN VERMEZ”

FETÖ temizlendikçe devlet yapımımızın her alanda güçlendiğini sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizler bir değerler ülkesiyiz. Bunun bilerek yaşıyoruz. Bugünlerde Afrin’de yapılan terörle mücadelede Mehmetçiğimiz, kutsallara olan saygısını nasıl büyük olduğunu geçmişte ki gibi günümüzde de gösteriyor. Gençler, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı köyünde arama tarama faaliyeti yürüten birlikteki Uzman Çavuş Orhan Sürmen kardeşimiz, teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Rabbim ona ve tüm şehitlerimize rahmet etsin. Mekânları cennet olsun. Terör örgütleri biliyor ki bizim Kuran-ı Kerim’e ne kadar büyük değer verdiğimizi. Ancak bizler farklı din mensubunun mukaddes gördüğü kendi kitabına biz böyle tuzak kuramayız. Bizim vicdanımız ve imanımız buna izin vermez. Çok dikkatli olmalıyız. Ama bugün Türkiye emin olun ki vicdansızlar ve zalimlerle mücadele ederken, ülkemizin ve insanlığın şerefiyle onurunu kurtarmak için sahada gerekeni yapıyor” ifadelerini sarf etti.

“2019’DA GEREKENİ ÇOK ÇALIŞARAK YAPACAĞIZ”

Müslümanlar olarak bir dirilişe doğru gidiyoruz hatırlatması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye ayağa kalktı. Ekonomik başta olmak üzere yerli savunma sanayisinden üretim tesislerine kadar artık dünyaya örnek güzel işler yapıyoruz. İnşallah sizler gibi gençlerle daha da güzellerini yapacağız. Hep birlikte milletimize ve insanlığa faydalı olmayı sürdüreceğiz. Mazlum dünyaya, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli katkılarla güzel işler yapıyoruz. Şimdi bu güzelliklerin ve çalışan Türkiye’nin devam etmesi için seçim yılı olan 2019’da gerekeni çok çalışarak yapacağız” şeklinde konuştu.

“MAZLUMLARIN VE EZİLMİŞLERİN TEK TERCÜMANI DA TÜRKİYE’DİR”

2019 seçim döneminde İzmit İlçe Gençlik Kolları olarak daha çok gençlerin elinden tutmalısınız diyerek en az on tane genci AK Partimize kazandırmalısınız hedefini gençlere veren Başkan Karaosmanoğlu, “İnsanlığın huzur ve selameti için AK Parti iktidarına ihtiyacı var. Bunu görüyor ve biliyoruz. Mazlumun ve ezilmişlerin tek tercümanı da Türkiye’dir. İslam ülkelerinin durumu ortadır. Bir tek ayakta duran Türkiye var” dedi. Liderimiz geçlerimize ve kadınlarımıza önem veriyor bizlerde önem veriyor diyen Karaosmanoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan Başkomutanımız, bizlerde onun askeriyiz. 2019’a şimdiden hazırlanacağız” vurgusu yaptı.

AYAZ, GENÇLERE DÖNÜK PROJELERİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Güçlü gençlik olarak 2019’a hazır olmalarını isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençler işinizi, aşınızı ve varsa eşinizi asla ihmal etmeyin. Sağlığınızı da asla ihmal etmeyin” diyerek sözlerini tamamlarken, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da, “Kocaeli ve İzmit, Gençler ve kadınlara dönük projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın hassasiyeti ile bu noktada güzel sonuçlar alıyoruz. Gençlerimiz, her kongremizde ve saha çalışmalarımızda büyük emekler gösteriyorlar. İrtibat bürolarımızın sayılarını artıracağız. İzmit İlçe ana kademe olarak gençlerimizin ve kadınlarımızın yanındayız. Gençlerimize büyük önem ve destek veriyoruz. Kardeşlerimiz proje üreterek sahada etkin bir şekilde çalışıyorlar” diyerek konuşmasını tamamladı. Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.