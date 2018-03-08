Karaosmanoğlu'ndan GOSB ziyareti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) üretim gerçekleştiren Enka Cıvata İmalat Fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi. GOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’a ait olan ENKA Civata fabrikasını gezen ve burada üretimle alakalı bilgi alan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’mizin her alanda büyüdüğünü ve geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Yerel yönetimler olarak bizler, özel girişimcilerle birlikte Kocaeli’yi dünya arenasına altın harflerle kazımak için hep birlikte gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz” dedi.

“BİZ ÇALIŞTIKÇA KUVVETLENİYOR, ÇALIŞTIKÇA GENÇLEŞİYORUZ”

1987 yılında kurulan Enka Cıvata, sac aksamlı üretim, cıvata ve hırdavat sektöründe devam eden faaliyetlerinin yanı sıra gıda sektöründe de çekirdek kahve imalatı, kahve makineleri ve otomasyon makine satışları yaptığı bilgisini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yurt dışı yatırımları bulunan Enka’nın 350 personeli ile istihdama da büyük katkı sunduğunu ifade etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de yer aldığı ziyarette kentin gelişimi için adeta emek bölüşümü yapıyoruz diyerek herkes kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Allah tüm çalışanlarımızdan razı olsun. Bizler emek çoğaldıkça çevikleşen bir milletiz. Ne demiş atalarımız çalışan demir pas tutmaz. Öyle ki, biz çalıştıkça kuvvetleniyor, çalıştıkça gençleşiyoruz. Bu nedenle duramayız, durmamalıyız. Hedefleri hep daha ileriye taşımalıyız” açıklamasını yaptı.

“BİZİM DE GAYEMİZ GELECEĞE BÜYÜK BİR TÜRKİYE BIRAKMAKTIR”

Yapılan her işin verimi yaşadığımız şehre güzellik katıyor diyerek Kocaeli’de çalışanlarla işverenlerin bir bütünün parçaları olduğunu ziyarette dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir işçi ve emekçi kenti olan Kocaeli’yi üretimden bağımsız düşünemeyiz. Kocaeli bugün istihdamın şah damarı olarak biliniyorsa bu emek verenlerin sayesindedir. İşçi alın terini dökmese, bu kent susuz kalır. Toprağa ektiğimiz tohumlar yeşermez. Yarınlarımız çölleşir. Ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır” diye konuştu. İşçinin, emeğin olduğu yerde huzurun var olduğunu da belirten Karaosmanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarına, “İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermek o iş yerine huzur getirir, mutluluk getirir, esenlik getirir. Allah bu iş yerinizde bolluk, bereket, dirlik ve kuvvet içinde çalışmayı tüm işçi kardeşlerimize ve istihdam sağlayan işverenlerimize nasip etsin” ifadeleriyle devam etti.

“BU BAŞARIDA EMEĞİ OLAN HER İNSANIMIZI KUTLUYORUM”

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Enka Civata Fabrikasını ziyaretinde Türkiye’nin Şubat ayı ihracat rakamlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu başarıda emeği olan her insanımızı kutluyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşmada her birimiz büyük bir gayret içindeyiz. Rabbim yatırımcımıza, üreticimize ve çalışanlarımıza sağlık sıhhat versin” diyerek sözlerini tamamladı. GOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ENKA Civata’nın sahibi Vahit Yıldırım’da ziyaretleri nedeniyle Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, “Bu ziyaret bizlere güç ve enerji verdi. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.