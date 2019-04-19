Karaosmanoğlu’ndan Hayırlı Olsun Ziyareti

31 Mart Seçimlerinde Dilovası Belediye Başkanı seçilen Hamza Şayir’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen, Kocaeli Büyük Şehir Belediye Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hamza Başkanımızı tebrik ediyorum genç ve dinamik bir başkan Dilovası’nda çok önemli işler yapacağına inanıyorum,

Karaosmanoğlu’nu makamında ağırlayan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ziyarete duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Başkan Şayir, Değerli büyüğümüz Sayın Başkanımız Dilovası’na görevi süresince çok önemli projeler ve hizmetler yaptı. İlçem adına kendisine çok teşekkür ediyorum dedi.

Ziyarete Kocaeli İl müftüsü Yusuf Doğan’da iştirak etti. Doğan Başkan Şayir’i Tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve Başkan Şayir’e Kur'an-ı Kerim Hediye etti.