Karaosmanoğlu'ndan lise ziyareti

Başkan Karaosmanoğlu, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Karaosmanoğlu, okullarımıza ve öğrencilerimize desteğimiz sürecektir” açıklamasını yaptı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Karaosmanoğlu, eğitime olan katkılarının süreceğini söyledi. Türkiye’nin dünyada lider ülke olabilmesinin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de eğitime olan katkımız artarak devam edecektir” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Her fırsatta okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, son olarak Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Okul Müdürü Suat Yiğit’ten detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, öğretmenlerle istişarede bulundu. Burada kısa bir değerlendirme yapan Karaosmanoğlu’na, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da eşlik etti. Öğretmenlik sevgisinden azalma olmadığını söyleyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli’deki tüm okullarımızla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. En iyi eğitimin verilmesi için bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“AİLE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜN KORUNMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nin sosyal donatılara ve çevre düzenlemesine katkı yapacaklarını da açıklayan Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de ve özellikle okullarımızda spor alanların yapılmasına önem veriyoruz. Kocaeli’de gençlerimizin kötü alışkanlıklara gitmesini engellemek için boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Aile bütünlüğümüzün korunmasına önem verirken çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını doğru alanlarda doldurmasını da istiyoruz” diye konuştu.

“KARAKTER EĞİTİMİNİ ÇOK ÖNEMSEYELİM”

Ahlak ve değerler eğitiminin bilgiden önce geldiğini de ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, öğretmenlerden tüm sevgilerini öğrencilere vermesini de istedi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Karakter eğitimini çok önemseyelim. Öğrenmenin sonu yoktur ancak gençlerimizin bu yaşlarda alacağı kişilik de geleceğe dönük büyük yatırımdır. Bu noktada öğretmenlerimizle ve aile birliklerimizle yakın bir işbirliği kuruyoruz. Annelerimize özellikle ilgi gösteriyor, onların sağlığına dönük projelerde üretiyoruz. “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesini kentimizin her noktasına yayıyoruz. Potasız okul kalmasın projesine kapsamında okulumuzun spor alanı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ayrıca çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu konferans salonuna da gereken desteğimizi vereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Karaosmanoğlu ziyaretini öğretmenlerle yaptığı istişareyle tamamladı.