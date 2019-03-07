Karaosmanoğlu'ndan Mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayınladığı bir mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Tarih boyunca kadının emekçi, mücadeleci ve özverili yapısının değişmediğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bunu bizim kadınlarımızda daha net görebiliyoruz. Yaşamı gerek evde, gerek işte hep mücadele içerisinde geçiyor. Mesaisi sabahın ilk ışıklarında başlıyor, evdeki son lamba sönünceye kadar devam ediyor. Emek veriyor, üretiyor. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz” dedi.

Kadına şiddet konusunun günümüzde halen tartışılıyor olmasının toplum için kanayan bir yara, medeniyet için büyük bir kırılma olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu şöyle devam etti: "Hz Mevlana “Kadına şiddet” konusunda 8 yüzyıl önce şunları söylüyor: “Bilgisizlere gelince onlar, kadından üstün olduğunu zannederler. Çünkü onlar sert ve kaba adamlardır. Onlarda acıma, lütuf, sevgi azdır. Zira yaradılışlarında, tabiatlarında hırçınlık üstündür” Maalesef kadına şiddet konusu sadece günümüzün değil, yüzyıllar öncesinin de ortak sorunudur. Biz tartışıp zaman kaybetmek yerine bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz? sorusuna cevap bulmalıyız. Toplumu eğitmeliyiz. İşe de önce kadınlarımızdan başlamalıyız. Çünkü cehalet kemiğe girdi mi iliğe kadar kurutur. Kadınımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır! Çünkü kadınlarımız öğretmendir, öğretendir, besleyendir, büyütendir. Bizce kadını yok sayan toplum kendini yok sayan toplumdur. Kadınlarımıza ne kadar iyi bakarsak, çok daha parlak bir gelecek bizi karşılar. Medeniyet değerlerimizden, köklerimizden aldığımız mirasla, kadınlarımızın sosyal hayattaki konumu da eskiyle kıyas edilemeyecek şekilde gelişmiştir, gelişmektedir. Bilim, sanat, siyaset, ticaret, eğitim ve kültür hayatında örnek bir konuma yükselmiştir. Şunu iyi biliyoruz k bir ülkenin medeniyet seviyesini; kadınların toplumdaki konumu belirler. Cenneti anaların ayakları altında sayan bir medeniyetin mensupları olarak mağdur ve mazlum kadınlarımızı, gözü yaşlı analarımızı kaderlerine terk etmeyeceğiz. Hiçbirini çaresiz, kimsesiz bırakmayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile yeryüzündeki bütün kadınların 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü’nü kutluyor, her birine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."