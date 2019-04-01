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Karaosmanoğlu’ndan Miraç Kandili Mesajı

Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bütün İslâm âleminin ve hemşehrilerinin kandilini kutladı.

Karaosmanoğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:47

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (SAV)’in Miraç’a çıkışının manevî atmosferini yaşadığımız kandil nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mesajında manevi gecelerin, insanlar arası dostluk ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;.

"Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç yükseliştir, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil eder. Peygamberimizin şahsında bütün insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükselme ufkudur.  Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Çünkü Miraç Kandili Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur.

Bu vesile ile bütün hemşehrilerime ve İslâm âlemine Miraç Kandili’nin huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler, herkesin kandilini tebrik ederim."

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