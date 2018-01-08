Karaosmanoğlu’ndan Soba’ya ziyaret

Başkan Karaosmanoğlu, bir dönem önce ki AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’yı iş yerinde ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti eski Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’yı iş yerinde ziyaret etti. Karaosmanoğlu’na AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’da eşlik etti. Gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Hasan Soba, iş yeri ve üretimleri hakkında konuklarına bilgi verdi. Karaosmanoğlu ayrıca Hasan Soba’ya işlerinde başarılar diledi.