Karaosmanoğlu'ndan Sürpriz Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yoğun mesaisine karşın gençlerle bir araya gelmek için her fırsatı değerlendiriyor.

Gebze’de çeşitli temaslarda bulunan Başkan Karaosmanoğlu, lise öğrencilerine eğitim hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gebze Akademi Lise’ye uğradı. Eğitimci kimliği ile gençlere tavsiyelerde bulanan Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler bizlerden şanslısınız. İhtiyacınız olan tek şey çok çalışmak. Önce Allaha sonra, kendinize güvenin” dedi.

SÜRPRİZ ZİYARET

Ders sırasında Akademi Lise’ye gelen Başkan Karaosmanoğlu, matematik dersine girdi. Karşılarında bir anda Başkan Karaosmanoğlu’nu gören gençler, sürpriz ziyarete oldukça sevindi. Bir süre dersi dinleyen Başkan Karaosmanoğlu daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Genç ya da çocukları gördüğünde “Öğretmen İbrahim Karaosmanoğlu” kimliğini ele alan Başkan Karaosmanoğlu önemli tavsiyelerde bulundu.

İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY ÇALIŞMAK

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yönünde hizmetler verdiğini ve bu kapsamda Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Diriliş Kampı’nı hayata geçirdiğini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Biz bunları sizlerin yarınlara daha iyi hazırlanmanız için yapıyoruz. Bu ülkeyi emanet edeceğimiz siz gençlerimizin, her şekilde iyi yetişmesini istiyoruz. Sizler bizlerden çok şanslısınız. İhtiyacınız olan tek şey çok çalışmak. Önce Allaha sonra kendinize güvenin” dedi.

HER BİRİNİZ BENİM EVLADIMSINIZ

Gençlere “Sizleri çok seviyorum. Her biriniz benim evladımsınız” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler şuanda 17-18 yaşlarındasınız. İleride bizlerin hizmet verdiği noktalarda olacaksınız. 18 yaşında biri bana gelip, belediye başkanı olacaksın dese inanmazdım. Sizler de bir gün bu ülkenin kentlerini ve bu ülkeyi yöneteceksiniz” diye konuştu.

ANA DİLİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRENİN

Başkan Karaosmanoğlu Gebze Akademi Lise’deki Türkçe ve Tarih dersine de katıldı. Burada Türkçenin önemine değinen Başkan Karaosmanoğlu, gençlerden ana dillerini çok iyi öğrenmelerini istedi. Başkan Karaosmanoğlu, “Ana dilinizi ne kadar iyi bilirseniz, yabancı dili de o kadar çabuk öğrenirsiniz” dedi. Başkan Türkçe dersinde ayrıca milli şair Mehmet Akif Ersoy ve eseri Safahat’a da değinerek, “Büyük Hürriyet şairi Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserini mutlaka okuyun. Mehmet Akif, şiirlerini yedi kitaptan oluşan Safahat’ta toplamıştır. Bu şiirleri okuyup iyi anlamak lazım” şeklinde konuştu.

BENDEN BİR İSTEĞİNİZ VAR MI?

Başkan Karaosmanoğlu sohbetin sonunda “Benden bir isteğiniz var mı gençler” diye sordu. Akademi Liseliler de Başkan Karaosmanoğlu’na “Buraya gelip bizim yanımızda oluğunuzu gösterdiğiniz ve Akademi Lise’yi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Ebru dersine de giren Başkan Karaosmanoğlu, yaptıkları başarılı eserlerden dolayı öğrencileri kutladı. Gebze Akademi Lise öğrencileri teneffüste Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ile bol bol selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.