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Karaosmanoğlu'ndan Yeni yıl mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yeni yıl mesajında “Acı tatlı olayları geride bırakıp yeni bir yıla merhaba diyoruz. Yeni yılın kentimize, ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum”dedi.

Karaosmanoğlu'ndan Yeni yıl mesajı

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:58

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yeni yıl mesajında “Acı tatlı olayları geride bırakıp yeni bir yıla merhaba diyoruz. Yeni yılın kentimize, ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2017 yılını geride bırakırken herkesin yeni yıla dair yeni umutlar yeşerttiğinin altığını çizen Başkan Karaosmanoğlu “Yeni yıl demek; yeni umutlar, yeni adımlar, yenilikler demektir. Yeni yıl, toplumlar için ülkeler için farklı anlamlar yüklüdür. Her toplum her yeni yılda tarihine yeni başarılar, buluşlar eklemek ister. Bunun için de bir önceki yıla göre vites arttırması gerekir. Biz de biten yılda edindiğimiz tecrübeleri de göz önünde bulundurarak yeni yıl için yeni hedefler belirledik. İnşallah kültür, sanat ve bilişim hususunda da öncü bir kent olacağız”dedi.  Başkan Karaosmanoğlu şöyle devam etti

 

2018 yılının tüm dünya için kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde bir yıl olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik anlayışının hem kendi ülkem hem de tüm dünya devletleri adına daha da pekişmesini, savaşların bitmesini yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını her birine esenlik, huzur ve mutluluk temennisi ile tebrik ediyorum. Allah nice yıllar nasip etsin. 

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