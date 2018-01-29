Karaosmanoğlu’nun evine ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nin ardından Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Başiskele Yuvacık’ta ki evine misafir oldu. Burada aile fertleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuklarını ağırlayan Karaosmanoğlu, özellikle Karadeniz yemeklerinden kara lahana, mısır ekmeği ve yoğurt ikram etti.

“İBRAHİM BAŞKANIMIZIN DAVETİNE İCABET ETTİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun eşi Behiye Karaosmanoğlu’nun özenle hazırladığı dolmadan da tadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada ki ziyaretinin ardından Yuvacık merkezde vatandaşlara seslendi. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun davetine icabet ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Davette baktım sizler burada yoğun bir şekilde bulunuyorsunuz, sizlere de selam vermek istedik. Bu bir selamlama konuşması. Sizlerle bu buluşmamızı anlamlı kılacak bir adımı atmış oluyoruz” dedi.





“MİLLETE EFENDİLİK DEĞİL, SADECE HALKIMIZA HİZMETTİR”

Zeytin Dalı Harekatı’ndan bahseden Erdoğan, “Yola çıkarken, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece’ demiştik. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken, ‘Kefenimizle beraber bu yoldayız’ dedik. Biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içinde olacağız. Bu millete efendilik değil, sadece halkımıza hizmettir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır. Önümüze bazen terör örgütleri çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Kendini bilmez bazı terbiyesizlerin ÖSO’ya terörist diye ifade ettiğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. Sabah rakam 394’dü, Şimdi kim bilir 400’ün üzerindedir. Bunların kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp, orada Hatay’a, Kilis’e, Şanlıurfa’ya havan atacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Hem içeride, hem dışarıda kökünü kazıyacağız. Mehmed’im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerler kalır tümsekte. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sizleri seviyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuşmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, daha sonra çocuklara hediyeler dağıtarak alandan ayrıldı.