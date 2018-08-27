Karaosmanoğlu,“Yerel Seçimler Zamanında Yapılacaktır”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti Kartepe İlçe başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İlçe Başkan Yardımcısı Harun Baysal’ si Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıkan kardeşlerimizle birlikte bir dava şuuruyla çalıştıklarını söyleyerek, “AK Parti’de görev yapmak ve milletimizin hizmetkarı olmak bizler için büyük bir onurdur. Bu vesileyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm teşkilatlar olarak tek bir hedefe kitlendik. Bu da halkımıza hizmet etmek ve Türkiye’yi yeniden şahlanış döneminde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Ülkemize yapılan her türlü saldırılara rağmen Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Önümüzde diğer büyük bir sınav olan yerel seçimler 2019 yılının Mart ayında zamanında yapılacaktır” dedi.

“MAZLUMLARIN VE MÜSLÜMAN ÜLKELERIN MODELİ OLMUŞTUR”

Huzur ve kardeşliğin olduğu bir dünya için, Cenab-ı Hakk’a gönülden yalvarıyoruz diyen Karaosmanoğlu, bayramlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Kurban bizleri Allah’a yaklaştıran en önemli günlerdir. Dün itibariyle Rabbimizim bir emrini gerçekleştirdik. İnşallah kurbanlarımız kabul olur. Kurban Bayramı vesiylesiyle Dünya üzerinde baskı altında kanları dökülen Müslümanların varlığı bizlere ağır bir yüktür. İnşallah bu kan duracak, zalimler başarısız olacaklardır. Siyonistlerin dünya üzerinde ki emellerine ulaşmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını, güçlerini kullarak müslümanların bir araya gelmesini önlemek için çalıştıklarını görüyouz. Ama Türkiye bu noktada büyük bir liderlik göstererek mazlumların ve müslüman ülkelerin modeli olmuştur. Allah’ın bizlere büyük bir görev verdiğinin bir kez daha farkına varmamız gerekmektedir” ifadelerini sarf etti.

“BU GURUR BİZLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞEREFTİR”

Türkiye’nin geçmişin karanlık dönemlerini özlemle bekleyen emperyalistlerin her seçimde mağlup olduklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Birleşmiş Milletler de Amerika’nın karşısında duran Türkiye, adaleti ve huzuru sağlama noktasında çok önemli görevleri sürdürmektedir. Ekonomiyle bizi alt etmek isteyen Amerika, yine başarılı olamayacaktır. Ülkelerin kendi para birimleriyle ticaretini yapmaları doların da sonunu getirecektir. İnşallah bugünlerde geride kalacak ve Türkiye bugün olduğu gibi yarında yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu. Yerel seçimlerin startının verildiğini de söyleyen Karaosmanoğlu, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşımızın isteklerini teşkilatlarımızla birlikte hızlıca değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek ve hizmetkarı olmak bizim için büyük bir gururdur. Bu gurur bizler için çok büyük bir şereftir” diyerek sözlerini tamamladı.

“BİZLERE ÇOK DAHA ÖNEMLI GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “İslam coğrafyasında zulüm ve baskı içerisinde yaşayan kardeşlerimize huzur gelmesini diliyorum. 24 Haziran’da tarihimizin en önemli seçimini yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemine geçiş yaptık. Bu sistem de bizlere çok daha önemli görevler düşmektedir. Önümüzde ki yerel seçimler için teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz. Milletimizin, Kartepeli hemşeherilerimizin ve tüm teşkilatlarımızın Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez daha sonra Kartepe kent bayramlaşmasına geçtiler.