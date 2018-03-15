banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karate Ligi’nin 2. etabı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılacak olan ikinci etap müsabakaları Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenlenecek

Karate Ligi'nin 2. etabı

15 Mart 2018 Perşembe 10:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın ikinci etabını Cumartesi günü (17 Mart) gerçekleştirecek. İkinci etap müsabakaları Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenlenecek.

 

MAYIS AYINA KADAR SÜRECEK

İkinci etap lig şampiyonası Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 09.00’da başlayacak. Şampiyonaya, 1999 ile 2010 doğumlu sporular katılacak. Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor. İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası Mayıs ayına kadar devam edecek.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler
CHP Gebze'den ÇYDD ziyareti CHP Gebze'den ÇYDD ziyareti
Başkan Demirci’ye Ziyaret Başkan Demirci’ye Ziyaret
Şehit Aileleri Derneği'den ziyaret Şehit Aileleri Derneği'den ziyaret
İHL'lerinin kurucusu Tevfik İleri İHL'lerinin kurucusu Tevfik İleri
Gebze'de hırsızlık iddasıyla 3 kişi tutuklandı Gebze'de hırsızlık iddasıyla 3 kişi tutuklandı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler
İstasyon Bilim Sanat Merkezi Anaokulu Üniversitesi’nin minik üniversiteli öğrencileri Deney Atölyesi dersinde...

Haberi Oku