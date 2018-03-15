Karate Ligi’nin 2. etabı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın ikinci etabını Cumartesi günü (17 Mart) gerçekleştirecek. İkinci etap müsabakaları Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenlenecek.

MAYIS AYINA KADAR SÜRECEK

İkinci etap lig şampiyonası Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda 09.00’da başlayacak. Şampiyonaya, 1999 ile 2010 doğumlu sporular katılacak. Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor. İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası Mayıs ayına kadar devam edecek.