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Karatede Yine Tarih Yazdılar

Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısında yetişen milli karateciler milli takımın tarih yazdığı 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında Kocaeli’ne madalya ile döndüler.

Karatede Yine Tarih Yazdılar

05 Nisan 2019 Cuma 13:12

Büyükşehir Kağıtspor’un ve karate milli takımın başarılı sporcuları Avrupa’dan başarı ile döndüler. Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen milli Karateciler Tuba Yakan ve Enes Bulut İspanya’da 51 ülkeden karatecilerin mücadele ettiği 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasından 1 altın 1 gümüş kazanmayı başardı.

ENES’TEN ALTIN MADALYA

İspanya’da gerçekleştirilen ve 51 ülkeden katılımın olduğu 54. Avrupa Büyükler Karete Şampiyonası’na Büyükşehir Kağıtspor Kulübü sporcuları Tuba Yakan ve Enes Bulut da katıldı. İlk defa büyükler kategorisinde takım kumitede mücadele eden Enes Bulut büyük bir başarı sağlayarak Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı.

TUBA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

8 Avrupa Şampiyonluğu bulunan milli karateci Tuba Yakan ise 55 kg’da mücadele etti. Şampiyonada 9. Avrupa şampiyonluğunu kaçıran Yakan şampiyonayı Avrupa 2. si olarak tamamlayarak gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.

TUBA’YI, KIZI DERİN KARŞILADI

Kadınlar kumite 55 kiloda gümüş madalya elde eden Tuba Yakan mutluluğunu, kendisini karşılamaya gelen 3 yaşındaki kızı Derin ile paylaştı. Havalimanında kendisini gören Derin'i kucağına alarak hasret gideren Tuba Yakan, ''Ülkemize Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum, ayrıca takımdaki herkes madalya ile döndü. Bu da bizi çok mutlu etti. Ülkemize genel klasman ikinciliği getirdik, bütün ülkelere karşı güzel mücadeleler verdik ve İstiklal Marşımızı okuttuk. Hepimiz çok mutluyuz. Hedeflerimiz var, çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

MİLLİ TAKIMDAN BÜYÜK BAŞARI

54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında16 kategorinin 15'inde katılan milli takım, 12 kategoride madalya maçı yaptı ve toplamda 11 madalya kazandı. Takımlarda madalya alan sporcularla birlikte şampiyonaya katılan 18 sporcunun tamamı kürsüye çıkarken, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

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