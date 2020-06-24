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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’na ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli’yi yakından ilgilendiren alt ve üst yapı projeleri ile alakalı Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na ziyaret

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli için çok önemli olan Kuzey Marmara Otoyolu, Kandıra Yolu, Körfez Limanı bağlantı yolları gibi konuları görüşmek üzere Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldıracak projelerin hız kesmeden hayata geçirileceğinin altı çizildi.

 

İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki ulaşımı daha kaliteli ve konforlu olarak sürdürülmesi için bir bir projeleri hayata geçirirken Karayolu Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği çalışmaları da yakından takip etmeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bu projelerin son durumunu öğrenmek ve istişarelerde bulunmak üzere Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİLİYOR

Ziyarette Körfez Limanı bağlantı yolları, Kandıra Yolu altyapı deplase giderleri, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatından dolayı zarar gören grup yollarının yapılması konularında görüş alışverişi yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu görüşmede, Kocaeli için hayati önem taşıyan bu çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini aldı.

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