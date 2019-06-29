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Kariyere KO-MEK Referansı

İletişim kurma yeteneğini geliştirmek ve kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirilen Kariyer Akademi, vatandaşların CV’sine katkı sunacak.

Kariyere KO-MEK Referansı

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, vatandaşların ve özellikle uzun süreli eğitimlere katılmak için vakit bulamayan kişiler başta olmak üzere eğitim ve gelişimine katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirilen Kariyer Akademi, güz dönemi eğitimlerini tamamladı.  Eğitimden dört ayda 497 vatandaş ücretsiz olarak yararlandı. Kariyer Akademi Eylül ayından itibaren seminerlerine yeniden başlayacak.

 

VERİLEN SEMİNERLER

Mart ayında Leyla Atakan Kültür Merkezinde başlayan seminer programları çerçevesinde katılımcılara Etkili İletişim ve Beden Dili, Toplantı Yönetimi ve Organizasyonu, Güzel Konuşma ve Hitabet, Sokak Fotoğrafçılığı, Ramazan ve Oruç, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik konularında bilgi verildi.

 

EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

KO-MEK’in vasıflı çalışan kimliğine yönelik bu önemli hamlesi Eylül ayında yeniden başlayacak. Kariyer Akademisi kapsamında her hafta vatandaşlara iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitimler verilecek. Eğitim başlıkları ise şöyle: Etkili Sunum Teknikleri, Hızlı Okuma, Güzel Konuşma ve Hitabet, Adb-ı Muaşeret (Görgü ve Nezaket Kuralları), Kurumsal ve Sosyal Hayatta Renklerin Dili, Etkili İletişim ve Beden Dili, Protokol Kuralları, Telefonda Konuşma ve Sosyal Medya Kullanımı.

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Eylül ayının başından itibaren  www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabiliyor. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebilecek. Kontenjanı dolan seminer programları başvuru listesinden kaldırılacak.

 

KO-MEK, GÜÇLÜ REFERANS DEMEK

Seminer sonunda, daha önce olduğu gibi, kursiyerlere katılım sertifikaları verilecek. Söz konusu katılım sertifikası vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Zira KO-MEK Kariyer Akademisi’ni tamamlamış bir katılımcı aldığı seminerleri iş görüşmeleri sırasında sunacağı CV’sine rahatlıkla ekleyebilecek. KO-MEK referansı iş başvurularında önemli rol oynayacak.

 

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