KARKAD HALKLA BULUŞUYOR

KOCAELİ’NİN İLK KADIN KOOPERATİFİNİN

RESTORAN VE SATIŞ MERKEZİ AÇILIYOR

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve verimli tarım alanlarının yanı sıra dört mevsim turist misafir eden Kartepe’de Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın desteği ile kurulan Kocaeli'nin resmi, tescilli, ilk kadın kooperatifi (KARKAD)’ın Acısu Mahallesi’nde Kartepe Belediyesi tarafından yaptırılan satış ofisi pazartesi günü saat 16.00’da açılıyor.

BUTİK RESTORAN VE SATIŞ MERKEZİ

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD) Satış Ofisi Acısu Mahallesi’nde 40 m2 kapalı, 20 m2 açık alanda hizmet verecek. Satış ofisi içerisinde mutfak, organik ürünlerin satışının yanı sıra ve kahvaltı, Kartepe Mantısı ve tamamı el yapımı doğal lezzetlerden oluşan menüsüyle butik restoran olarak hizmet verecek.

KADIN GİRİŞİMCİYE TAM DESTEK

Başlangıçta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın teşvik ve destekleri ile 10 kadının bir araya gelip ortak olarak kurdukları KARKAD her geçen gün hem ortak sayısı hem de ürün çeşitliliğini ve satış hacmiyle büyüyor. KARKARD’ın faaliyetlerindeki hızlı büyümeyi ve kadın girişimcilere sağlığı katkıyı fark eden Başkan Kocaman, Kartepe’nin çalışkan, üretken kadınlarına çok kısa sürede restoran ve satış merkezi olarak kullanabilecekleri bir yer hazırlattı.

FARKLI LEZZETİNDE KARTEPE MANTISI

KARKAD Restoran ve Satış Merkezinde; KARKAD’ın marifetli kadınlarının tamemn el emeği, fabrikasyon olmayan, başta özel reçeteyle farkı lezzetinde saklı Kartepe Mantısı, Kartepe Sarması (tatlı), erişte, reçel çeşitleri, domates sosları, salça, acuka, su böreği, baklava, yaprak sarması ve zengin çeşitleriyle kahvaltı satışa sunulacak.

KARTEPELİ KADINLAR EN GÜZELİNİ YAPAR

Biz en başında Kartepe’nin kadınlarına çok inandık, güvendik diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Başta KARKAD Kurucu Başkanı Ece hanım olmak üzere emek veren herkesi tek tek kutluyorum. Resmi kuruluştan itibaren çok hızlı bir ivme ve satış hacminde büyüme sağladılar. Bizde bu başarının ilk adımlarından itibaren destekçisiyiz, bundan sonra da olmaya ve kazanımlarıyla başarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. KARKAD yolu sonsuz, başarılı ve bereketli olsun. KARKAD Restoran ve Sarış Merkezi’miz hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi.



