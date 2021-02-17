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Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Çayırova’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:17

 Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla teyakkuza geçen Çayırova Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçe genelinde ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergâhlarının kapanmaması için sabaha kadar hummalı bir çalışma yaptı.7/24 üç vardiya olarak görev yapan karla  mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi. Yoğun bir çalışma sonucu ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergâhlarının açık kalmasını sağlayan ekiplerin hummalı çalışması ara vermeden devam ediyor. Tüm birimleriyle sahada karla mücadele eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de,  vatandaşların rahat bir şekilde yürümesi için kaldırımları da temizliyor.

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri,  deneyimli 40 personel, 3 tuzlama robotu,1 traktör, 2 greyder, 5 loder, 1 ekskavatör ile 3 vardiya olarak karla mücadele çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.










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