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Karla Mücadele Ekipleri Canla Başla Çalıştı

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kar yağışında yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için canla başla çalışma yaptı

Karla Mücadele Ekipleri Canla Başla Çalıştı

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:20

 İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Karla mücadeleden alnının akıyla çıkan karla mücadele ekipleri vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışma yaptı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hasta nakil araçlarına yol açan, mesire yerlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran ekipler, servis araçları yolda kalan Umuttepe Hastanesinde görevli sağlık çalışanları için de yol açma çalışması yaptı.

 

TÜM İLÇELERDE 24 SAAT ÇALIŞTILAR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirdi.

 

HASTA NAKİL ARACINA YOL AÇTILAR

Başiskele Kazandere’ye ulaşacak Büyükşehir Belediyesi hasta nakil aracı için

Davutlar yolunda kar küreme çalışması yapan karla mücadele ekipleri, hasta nakil aracının köye ulaşarak vatandaşın hastaneye yetiştirilmesini sağladı. Akpınar şifalı su ormanlık civarında mahsur kalan orman kesim işçi ailesinin kurtarılması için arama kurtarma ekipleri için yol açma çalışması yapan ekipler, ailenin kurtarılması çalışmalarına yardım etti.

 

YOLDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM

Aytepe menekşe yayla yolunda kamp sonrası mahsur kalan vatandaşların jandarma tarafından kurtarılması için de loader iş makinesiyle yolu küreyen ekipler, Bayındırlık Kurtuluş Bulvarı’nda servis araçlarıyla yolda kalan Umuttepe Hastanesinde görevli sağlık çalışanları için acil müdahale edilerek yol açma çalışması yapıldı.

 

KÖYLER DÂHİL TÜM YOLLAR AÇIK

24 saat iki vardiya kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutan Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Kocaeli genelinde tüm ana yol ve caddeler ile köy yollarını sürekli açık tutuyor. Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları açılıyor.












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