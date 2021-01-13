banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karla Mücadele Ekipleri Hazır

Büyükşehir Belediyesi, ilimizde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı öncesi kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı

Karla Mücadele Ekipleri Hazır

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:22

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre ilimizde 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu gün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı öncesi kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Kartepe’de yağan kar yağışında ekipler yolları sürekli açık tuttu. 

 

GECE BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Dün gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin önemli turizm merkezi Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Zirve yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı kar timleri gece boyunca karla mücadele etti. Çalışmalarda tuzlama kamyonu, ekskavatör, rotatif, pto ve greyder iş makineleri kullanılarak Kartepe Zirve Yolu’nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların kaymasına neden olmaması için gece boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

 

24 SAAT İKİ VARDİYA ÇALIŞACAKLAR

Yaklaşık 200 kişiden oluşan karla mücadele ekibi gece ve gündüz iki ekip nöbet tutacak. Yağışın şiddetine göre sayıların azaltılıp artırılacağı ekipler 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayacak Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutacak. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olacak Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek.

 

KARLA MÜCADELE EKİBİ

Gebze’de 16, Derince ’de 11, Körfez’de 15, İzmit’te 45, Kartepe’ de 22, Başiskele’ de 15,  Gölcük’te 8, Karamürsel’de 6, Kandıra’da 10, Solaklar Şantiyesi’nde 7 olmak üzere toplam 155 Karla Mücadele Ekibi şu anda teyakuzda.  36 adet pto, 17 adet greyder, 8 adet loader, 9 adet ekskavatör, 2 adet bobcat ve Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılmış köy yollarında kullanılacak 24 adet kar bıçağı traktörler kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne Ziyaret Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne...
Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi! Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi!
Evin Penceresinden Sarkan Küçük Çocuk Ekipleri Harekete Geçirdi Evin Penceresinden Sarkan Küçük Çocuk Ekipleri...
16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde Kutlanmalı 16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde Kutlanmalı
Başkan Büyükakın, ‘’İhracatçımızın ve emekçimizin başarısıdır’’ Başkan Büyükakın, ‘’İhracatçımızın ve...
Esnafa Nefes Aldıracak Kartların Dağıtımına Başlandı Esnafa Nefes Aldıracak Kartların Dağıtımına...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yaman, Şayir ve Yıldırım’dan Kocaeli Protokolüne...
Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı...

Haberi Oku