Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, dün gece itibariyle etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesinde, ilimizin rakımı en yüksek noktası olan Kartepe zirve yolunda nöbetteydi. Muhtemel kar yağışının yolda buzlanmaya sebep olarak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, kentimizin önemli turizm merkezi Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları yapmak için bekledi.

EKİPLER KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmak için tuz depolama şantiyesinde 15 bin ton tuz rezervi bulunuyor. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme ve tuzlama araçları ve tecrübeli ekibiyle bu yıl karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele ekipleri, ilimizde etkisini gösterecek kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için gerek ana arterler ve caddeler olmak üzere, köy yollarında karla mücadeleye hazır.























