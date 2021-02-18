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Karla Mücadelede 6 Bin Ton Tuz Kullanıldı

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı 6 bin ton tuz kullandı

Karla Mücadelede 6 Bin Ton Tuz Kullanıldı

18 Şubat 2021 Perşembe 16:15


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kent genelinde tuzlama ve kar küreme yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1 haftadır ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında 6 bin ton tuz kullandı. 2020 ve 2021 yıllarında yağan tüm kar yağışlarında ise toplam 16 bin ton tuz kullanıldı.

 

KAYA TUZU KULLANILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde 18 bin ton kaya tuzu rezerv bulunuyordu. 2020 ve 2021 yıllarında yağan tüm kar yağışlarında toplam 16 bin ton tuz kullanıldı.  Kaya tuzunun asfalta daha az zarar verici özelliği bulunuyor. Rotatif tuz serpme aracıyla yollarda tuzlama yapan ekipler, yolların buzlanmasını engelliyor. Yaya kaldırımları ve üst geçitlerde de buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılan kaya tuzu yollarda ve kaldırımlarda buzlanma sebebiyle olası kazaların yaşanmasını önlüyor.








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