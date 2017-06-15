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Karma fotoğraf sergisi Gebze Center’da açıldı

KO-MEK Fotoğraf branşı kursiyerlerinin Gebze Center Sanat Atölyesi’nde açtığı Fotoğraf Sergisi vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Karma fotoğraf sergisi Gebze Center'da açıldı

15 Haziran 2017 Perşembe 10:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Yenimahalle Darıca, Gebze ve Şekerpınar Kurs Merkezleri Fotoğraf Branşı kursiyerlerinin “Karma Fotoğraf Sergisi”, Gebze Center Sanat Atölyesi’nde açıldı. Fotoğraf Çekimi kursiyerin yıl içinde hazırlamış oldukları eserlerin yer aldığı sergi, Gebze Center Sanat Atölyesi’ne gelen vatandaşlar tarafından ilgi ile gezildi.

106 ESER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Serbest çekim tekniklerinin ön plana çıktığı Fotoğraf Sergisinde birbirinden güzel 106 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına birçok sanatseverin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve KO-MEK birim sorumlularının yanı sıra kursiyerler katıldı. Fotoğraf çekimi kursiyerlerin yıl boyunca farklı çekim tekniklerini kullanarak farklı alanlarda çektiği fotoğrafların görücüye çıktığı serginin profesyonelleri aratmayacak derecede başarılı olması dikkat çekti. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, sergilenen fotoğrafları incelerken yapılış teknikleri hakkında da yetkili usta öğreticilerden bilgi aldılar.

 

SERGİ 19 HAZIRAN’A KADAR AÇIK

Fotoğraf branşı usta öğreticisi Kübra Köksalan öncülüğünde hazırlanan fotoğraf sergisi, 12-19 Haziran tarihleri arasında 7 gün boyunca açık kalacak. KO-MEK kurulduğu günden bugüne el sanatlarından bilim teknolojilerine, çocuk gelişimi ve eğitiminden giyim üretim teknolojisine, sanat ve tasarımdan yabancı dillere kadar 315 farklı branşta, ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veriyor. Verdiği eğitimlerle modern sanatlar ve geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına ve geleceğe taşınmasına katkı sağlayan KO-MEK, düzenlediği sergilerle de Kocaelili sanatseverlerin takdirlerini toplamaya ve ilgisini çekmeye devam ediyor.

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