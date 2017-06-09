Karne Dağıtım Töreni

Törene, Çayırova Kaymakamı Mustafa HOTMAN, Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye ÇELİK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, Hayırsever işadamı Yunus ERGÜZ, kurum amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ yaptığı açılış konuşmasında, bugün öğrencilerimiz karnelerini alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılını noktalıyorlar. Çayırova İlçemizde 46 okulumuzda yaklaşık 27.000 öğrencimiz bugün karne alacaklar. Öğrenci ve öğretmenlerimizin, tatil boyunca dinlenerek, sosyal ve sportif aktivitelere katılarak, gezi ve ziyaretler yaparak ve en önemlisi bolca okuyarak, bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanması, yeni yıl için dinç bir şekilde dönmeleri en büyük dileğimizdir.

Bugün karnelerini alacak sevgili öğrenciler; Tüm yaşam sürecinin içinde sürekli okuyun, kendinizi çağın gerisinde bırakmayın. İlmin en doğru yol olduğu bilinci içinde olun. Kendiniz ve başkalarıyla yarışın. Kendi mutluluğunuzla yetinmeyip, toplumun mutluluğu için de çalışın. Birbirinizi sevin ve paylaşmayı bilin. Araştırıcı olun ve daima Başkalarının fikirlerine saygılı olun. Kendinize güvenin, güvensizlik insanları başarısız kılar. Vatanınızı ve milletinizi sevip, yükselmesi için çalışın. Dedi.

Hayırsever işadamı Yunus ERGÜZ konuşmasında; Bugün burada olmaktan büyük bir onur ve sevinç duyuyorum. Okulumda ki, böyle güzel etkinlikler beni çok mutlu ediyor, dedi. Her zaman eğitim ailesinin yanında olduğumu ve eğitimi, okulları daima destekleyeceğini belirtti.