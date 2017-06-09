Karne Sevincimiz

Değerli Meslektaşlarım, Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz



Büyük bir özveriyle çalışarak sonuna geldiğimiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılını hep birlikte tamamladık. 09 Haziran 2017 Cuma günü itibariyle Çayorova ilçemizde, eğitim gören yaklaşık 27.000 öğrencimiz karnelerini alacak ve yaz tatiline girecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı vatanına her daim sahip çıkan, milleti için çalışmaktan asla imtina etmeyen, bayrağına âşık ilim ve irfan sahibi bireyler olarak yetiştirmek için eğitim camiamızın temel taşları olan okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm milli eğitim personelimizle birlikte gayret gösteriyor, çaba harcıyoruz. Bu eğitim öğretim yılı içerisinde göstermiş oldukları performans ve başarıya göre kiminin notları pekiyi, kiminin iyi, kiminin orta olacak. Buna rağmen bütün öğrencilerimizi başarılı görmek, çocuklarımıza hak ettikleri sevgiyi göstermek en büyük arzumuzdur.

Değerli Meslektaşlarım,

Yüz seksen gün süren bir yıllık aktif eğitim maratonunda en büyük yük siz değerli öğretmenlerimizin sırtındadır. Sizler sahada çalışan, eğitim ve öğretimde en iyiye ulaşmayı amaç edinen, idealleri yüksek, geleceği inşa eden kıymet değer arkadaşlarımızsınız. Her birinizin mutlaka emeğine karşılık bir beklentisi olması, emek sarf ettiği öğrencilerinin bir yerlere gelmesini istediğini biliyoruz. Bu gayret ve beklentilerin gerçekleşmesi amacıyla öğrencilerimizin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri yine sizin rehberlik ve gayretlerinizle olacaktır.

Kıymetli Anne ve Babalar,

“ Anne ve babaların çocuklarına bırakacakları en büyük miras eğitimdir.” düsturundan hareketle karne heyecanınızı içtenlikle paylaşıyoruz. Karnelerde yer alan başarı ve olası başarısızlıkta çocuğun olduğu kadar siz velilerimizin de katkısı, etkisi bulunmaktadır. Çocuklarımızı kesinlikle diğer çocuklarla, akran ve arkadaşları ile kıyaslamayalım. Karne sonucu ne olursa olsun, çocuklarımıza onları çok sevdiğimizi ve her durumda yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin aslî görevidir.

Yaz tatilini verimli ve güzel geçirmek için öğrencilerimizin kendilerine bir tatil programı hazırlaması faydalı olacaktır. Çocuklarımızın bir yılın yorgunluğunu ve stresini üzerlerinden atmaları için sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını desteklemeliyiz. Hoşlandığı, başarılı olabileceğine inandığı, yetenekli ve ilgili olduğu sanatsal alanlarda bir hobi edinmesi, çocuğun sosyalleşmesi ve özgüveninin gelişmesi açısından önemlidir.

Sevgili Öğrenciler,

Yıl boyunca, çalışarak, emek vererek karne gününe ulaştınız. Elbette karne geçmişin değerlendirilmesi demektir. Bu değerlendirme sırasında, ulaştığınız başarılar için hak ettiğiniz şekilde sevinç yaşarken, geçmişteki hatalardan, harcanan çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinden ve tüm bunların nedenlerinden söz etmek doğaldır. Unutmayınız ki, en güzel iş, severek yaptığınız iş, en güzel kazanç, alın teri ile kazanılmış helal kazançtır. Yaz tatili, dinlenmek ve kendinizi geliştirmek adına çok iyi bir fırsattır. Bunu gerçekleştirmenin en güzel yolu da kitap okumaktır. Tatilde bol kitap okuyarak bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz.



Çayırova’nın tüm eğitim ailesi olarak, okullarımızdan mezun olarak yeni bir hayata başlayan öğrencilerimize hayırlı bir yaşam için duacı olurken, yeni eğitim öğretim yılında okullarımızda eğitim görecek çocuklarımızı hasretle bekliyor olacağız.