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Kartepe Ballıca Sokak Asfaltlandı

Büyükşehir, Kartepe Ballıca Sokağı asfaltladı. Önümüzdeki günlerde de Gazi Caddesinde asfalt serimi çalışmalarına başlanması planlanıyor

Kartepe Ballıca Sokak Asfaltlandı

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:35


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de yol üst yapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, öncesinde plent miks temel serimi de yaparak yolu asfalta hazırladı. Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt,1.680 ton pmt serimi yapıldı.

 

SIRADA GAZİ CADDESİ VAR

500 metre uzunluktaki Kartepe Ballıca Sokak asfaltlanarak konforlu hale getirilirken Ballıca sokağın paralelinde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde de önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasına başlanması planlanıyor.

 

 








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