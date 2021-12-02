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Kartepe Ballıca Sokak’ta Kaldırım İmalatlarına Başlandı

Büyükşehir, Kartepe Ballıca Sokak’ta asfaltlama çalışmalarını tamamladı, kaldırımlarda süpürge beton imalatlarına devam ediliyor

Kartepe Ballıca Sokak'ta Kaldırım İmalatlarına Başlandı

02 Aralık 2021 Perşembe 09:09


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlarda süpürge beton imalatlarına devam ediyor.

Ataevler ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt,1.680 ton pmt serimi yapıldı.

 

500 METRE UZUNLUKTA

500 metre uzunluktaki Kartepe Ballıca Sokak asfaltlanarak konforlu hale getirilirken sokağın kaldırımları da baskı beton yapılıyor. Yayaların ulaşımına kolaylık sağlayacak kaldırım imalatlarının da tamamlanmasıyla Ballıca Sokakta araçlar ve yayalar için konforlu ulaşım sağlanmış olacak.

 





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