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Kartepe Barbaros Okulu’na Trafik Eğitim Parkuru Ve Basketbol Sahası Yapılıyor

Kartepe Suadiye’de bulunan Barbaros İlkokuluna Trafik Eğitim Parkuru tamamlanırken ortaokula basket ve voleybol sahası yapılıyor

Kartepe Barbaros Okulu'na Trafik Eğitim Parkuru Ve Basketbol Sahası Yapılıyor

17 Ekim 2021 Pazar 13:07


 

Kocaeli’de her yaştan insanın hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çalışmalarla gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda Kartepe Suadiye’de bulunan Barbaros İlkokuluna Trafik Eğitim Parkuru ve oyun alanı tamamlanırken Barbaros Ortaokuluna ise Potasız Okul kalmasın Projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor.

 

ORTAOKULA BASKET VE VOLEYBOL SAHASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar dahilinde Kartepe Suadiye Ortaokulu’na basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği bir saha yapıldı. Pota montajlarının önümüzdeki günlerde yapılacağı modern sahada gençler ve çocuklar, doyasıya spor yapacak ve eğlenecek. 

 

İLKOKULA TRAFİK EĞİTİM PARKURU TAMAMLANDI

Proje haricinde gelen talepleri de karşılayan Büyükşehir, Barbaros İlkokulu’ndan gelen talep üzerine trafik eğitimine katkı sunmak için Trafik Eğitim Parkuru ve oyun alanlarının çizimini gerçekleştirdi. Çocuklara trafik eğitimini eğlenceli bir şekilde öğreten Trafik Eğitim Parkuru ve oyun alanı okul bahçesinde uygulandı. Basketbol ve voleybol sahası ile Trafik Eğitim Parkurunun zemin asfalt kaplamaları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

 




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