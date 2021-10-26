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KARTEPE BELEDİYESİ ANTALYA’YA ÇIKARTMA YAPTI

Kartepe Belediyesi, Antalya’da düzenlenen YÖREX (Yöresel Ürünler) Fuarı’na katıldı. Fuara Eşme Ayvası, Ayva Cezeryesi ve Çerkez Peyniri ile katılan Kartepe Belediyesi, birbirinden lezzetli yöresel ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini ve beğenisini kazandı.

KARTEPE BELEDİYESİ ANTALYA'YA ÇIKARTMA YAPTI

26 Ekim 2021 Salı 09:13


 

Kartepe Belediyesi, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı organizasyonu ile Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na katıldı.

 

İKRAM VE TANITIM YAPILDI

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 150 metre kare alanda açılan standa gelen misafirlere Eşme Ayvası, Ayva Cezeryesi, Çerkez Peyniri ikram edilirken, Kartepe’yi anlatan yayınlar ve çocuklar için Kiraz ile Kestane hikaye kitapları hediye edildi.

 

HİSARCIKLIOĞLU KARTEPE STANDINDA

Kartepe Belediyesi standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yetkililerden bilgi alırken, ikram edilen Eşme Ayvası, Ayva Cezeryesi, Çerkez Peynirini çok beğendiğini dile getirdi. Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz ve Mehmet Filiz fuara katılarak gastronomi turizmi alanın da görüşme gözlem yaptılar.







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