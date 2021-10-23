Kartepe Çepni Mahalle Parkı Çok Güzel Oldu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği parklar, çocuk oyun grupları ve spor sahaları inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe’nin Çepni Mahallesinde çocuk oyun grubuyla spor sahasının da yer aldığı yeni parkta çalışmalar tamamlandı. Park çevre sakinleri tarafından çok beğenildi.

BASKETBOL VE VOLEYBOL

Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Kartepe’nin Çepni Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar tamamlandı. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında basketbol ve voleybol sahası, oyun grubu ve fitness aletleri vatandaşın hizmetine sunuldu. Son olarak basketbol sahasının potaları konulacak.

YÜRÜYÜŞ YOLU

Çepni Mahallesi’nde inşa edilen parkın içerisinde yürüyüş yolları bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca parkın çevresine tel çit imalatı, yol cephesinde iki adet giriş kapısı ve parkın aydınlatma imalatları yapıldı. Parktaki yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra otomatik sulama sistemi kuruldu. Çöp kovası, piknik masası, kamelyalar gibi kentsel donatıları konuldu.













