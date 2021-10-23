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Kartepe Çepni Mahalle Parkı Çok Güzel Oldu

Kartepe’nin Çepni Mahallesi’nde içerisinde çocuk oyun grubu ile spor sahasının da bulunduğu parkta çalışmalar tamamlandı

Kartepe Çepni Mahalle Parkı Çok Güzel Oldu

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:46


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği parklar, çocuk oyun grupları ve spor sahaları inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe’nin Çepni Mahallesinde çocuk oyun grubuyla spor sahasının da yer aldığı yeni parkta çalışmalar tamamlandı. Park çevre sakinleri tarafından çok beğenildi.

 

BASKETBOL VE VOLEYBOL
Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Kartepe’nin Çepni Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar tamamlandı. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında basketbol ve voleybol sahası, oyun grubu ve fitness aletleri vatandaşın hizmetine sunuldu. Son olarak basketbol sahasının potaları konulacak.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU
Çepni Mahallesi’nde inşa edilen parkın içerisinde yürüyüş yolları bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca parkın çevresine tel çit imalatı, yol cephesinde iki adet giriş kapısı ve parkın aydınlatma imalatları yapıldı. Parktaki yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra otomatik sulama sistemi kuruldu. Çöp kovası, piknik masası, kamelyalar gibi kentsel donatıları konuldu.

 

 





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