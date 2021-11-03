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Kartepe Gazi Ve Altunhisar Caddelerinde Üstyapı Çalışmalarına Başlandı

Büyükşehir tarafından Kartepe Gazi ve Altunhisar caddelerinde üstyapı çalışmasına başlandı

Kartepe Gazi Ve Altunhisar Caddelerinde Üstyapı Çalışmalarına Başlandı

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:26


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor. Kartepe Gazi ve Altunhisar caddelerinde üstyapı çalışmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi, her iki cadde de asfalt serimi yapımına başladı.

 

ASFALT ÖNCESİ KAZI VE REGLAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde ve yine 200 metre uzunluktaki Altunhisar Caddesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalta hazırlık için kazı ve reglaj çalışmalarına başlandı.

 

İKİ CADDEDE YOL KONFORU ARTTIRILIYOR

Kartepe Kent Meydanına ulaşımın sağlandığı Gazi Caddesi ile bu caddeyle Ballıca Sokak arasını birbirine bağlayan Altunhisar Caddesinde toprak yol yerine yeni asfalt yolla ulaşım sağlanacak. Büyükşehir tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile Kartepe ilçesindeki her iki caddede yol konforu arttırılmış olacak.

 

 


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