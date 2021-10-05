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KARTEPE HEMŞİRE SOKAKTA YÜZLER GÜLÜYOR

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak da asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından Hemşire Sokağa 700 ton asfalt serilirken, çevre düzenlemesi tamamlandı.

KARTEPE HEMŞİRE SOKAKTA YÜZLER GÜLÜYOR

05 Ekim 2021 Salı 13:31

 

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak’ta asfaltlama ve çevre düzenlemesini tamamladı.

 

ERTUĞRUL GAZİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK MUTLU

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından 400 metre uzunluğunda, 7,50 metre genişliğinde Hemşire Sokak asfaltlama çalışmalarında 700 ton asfalt serildi. Titizlikle yapılan çalışmaların ardından kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlandı.

 

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak üzerinde bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri yapılan çalışmalar ile sokaklarında kısa sürede tamamlanan asfaltlama ve çevre düzenlemelerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür ettiler. 

 

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe genelinde yapılan yatırımlarla ilçemiz gelişmeye devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen asfalt serimini başlatıyoruz. Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Alın terini emeğe, emeğini hizmete dönüştüren çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. 

 





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